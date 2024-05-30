Генштаб: Силы обороны ударили ракетами ATACMS по паромной переправе в Крыму

В ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Керченской паромной переправе в оккупированном Крыму ракетами ATACMS, в результате чего были повреждены два парома, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму… В результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы" , — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что "этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО — "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели" новейший "противовоздушный щит захватчиков".

Два парома получили существенные повреждения. Они осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы. Благодаря этому военная логистика окупантов на полуострове существенно подорвана.