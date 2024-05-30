США показали доказательства российских ударов по Украине ракетами из КНДР

Разведывательное управление Министерства обороны Соединенных Штатов в новом отчете привело доказательства того, что Россия действительно использовала северокорейские баллистические ракеты для ударов по Украине, сообщает Европейская правда.

Американская разведка пришла к такому выводу, сравнив изображения обломков ракет, найденных в Харькове после российских ударов 2 января, и изображений ракет в северокорейских государственных СМИ 2023 года.

"Обломки в Украине визуально соответствуют ракетам на изображениях из северокорейских государственных СМИ", – констатируется в отчете.

Среди прочего, аналитики Разведуправления Пентагона обнаружили сходства в секциях переднего двигателя, кормового двигателя и кабельного лотка и кольцевых разъемов на фото обломков ракет в Харькове и ракеты на заводе в Пхеньяне.

В прошлом месяце эксперты ООН также констатировали, что "обломки ракеты, найденные в Харькове, Украина, 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия в и из Северной Кореи.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.

В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах.