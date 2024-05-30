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Зеленский: В ближайшее время будет много коммуникаций по новым системам ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет много коммуникаций с партнерами по новым системам ПВО, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского 30 мая.
Президент отметил, что в ближайшее время будет много коммуникаций с партнерами относительно новых систем ПВО и совместных производств, в частности, производства дронов. Также будут обсуждаться увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства.
"Уже есть часть подтвержденных лидеров по увеличению наших способностей ПВО и главное: реализовать их полностью и добавить еще соответствующие договоренности".
Также глава государства сообщил, что провел несколько совещаний с внешнеполитической командой о необходимых результатах в июне.