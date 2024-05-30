СМИ: Макрон стремится создать коалицию стран, которые отправят инструкторов в Украину

Французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину, но окончательного решения еще нет, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации газеты Le Monde, которая ссылается на дипломатические источники.

Отправка инструкторов в Украину была среди тем обсуждений Макрона во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в начале недели, хотя публично оба лидера не подтвердили этого.

"По нашей информации, французские власти пытаются создать коалицию из желающих стран для подготовки украинских военных, находящихся в осаде российской армии", – пишет французская газета.

Источники Le Monde ожидают, что консультации по этому вопросу могут ускориться в ближайшие несколько дней "с целью возможного объявления во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию по случаю 80-й годовщины высадки в Нормандии 6 и 7 июня".

По замыслу Франции, говорится в материале, сначала в Украину прибудут "несколько сотен специалистов из нескольких стран" для подготовки саперов или "даже помощи в обучении новой моторизованной бригады".

Ожидается, что к замыслу Парижа могут пристать некоторые страны Балтии, а также Великобритания.

Публикация Le Monde появилась после сообщения Reuters, согласно которому Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

Напомним, в середине мая американское The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.