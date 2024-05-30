Ватикан боится, что удары по России западным оружием вызовут эскалацию

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин считает, что потенциальное разрешение на использование Украиной оружия, предоставленного НАТО, на территории России будет означать "неконтролируемую эскалацию", сообщает Европейская правда.

Слова Паролина цитирует агентство ANSA.

Госсекретарь Ватикана считает, что возможные удары Украины по России натовским оружием "должны беспокоить всех тех, кому близка судьба нашего мира".

"Это может вызвать эскалацию, которую уже никто не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива", – добавил он.

Паролин напомнил, что Ватикан помогает Украине с возвращением детей на родину и другими вопросами гуманитарного уровня, и "другого пути нет".

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию, но в частности США и Германия выступают против.

В то же время, по данным СМИ, Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.