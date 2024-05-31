Суд присяжных признал Трампа виновным по всем обвинениям

Жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным по всем 34-м обвинениям в уголовном деле в Нью-Йорке. ﻿﻿Со ссылкой на CNN, сообщает Украинская правда.

Суд присяжных Манхэттена признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, с которой он столкнулся в уголовном процессе по неуплате налогов.

Трамп стал первым президентом в истории США, которого осудили за тяжкое преступление.

Прокуратура обвинила Трампа в деле о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

После приговора Трамп раскритиковал судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".

Судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля.

Дата близка к дате Национального съезда Республиканской партии, который должен начаться 15 июля и избрать кандидаты в президенты от партии.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.