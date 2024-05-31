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В Крыму раздавались взрывы, в порту в Краснодарском крае пожар
В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: в порту Кавказ пожарВ ночь на 31 мая в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, горит порт Кавказ. Об этом пишет Телеграм-канал "Крымский ветер", сообщает Украинская правда.
По информации местных жителей, прозвучало 8-10 взрывов.
Люди также сообщают о большом пожаре в порту.
Местные журналисты сообщают, что в порту есть нефтебаза с которой поступает топливо для российских оккупантов в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.