Армия РФ готовит вторую фазу наступления на Харьковщине – ISW
Подкрепление для российских военных на Харьковщине указывает на то, что они, вероятно, предпринимают усилия по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и создают "буферную зону" на севере Харьковской области. Таким образом россияне хотят начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине. Со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и Генштаб Украины 30 мая сообщили, что российские военные перебрасывают подразделения, дополнительные полки и бригады с других участков линии фронта и с полигонов в Стрелечье-Липцы (к северу от г. Харькова) и Волчанск (к северо-востоку от г. Харькова).
Сырский сообщил, что российские военные не имеют достаточно сил на севере Харьковской области, чтобы провести полномасштабное наступление и прорвать украинскую оборону.
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил, что российские войска перебрасывают резервы на Липцевское и Волчанское направления, чтобы привлечь и закрепить как можно больше украинских сил на севере Харьковской области и сохранить нынешний темп наступательных действий РФ в этом районе.
Синегубов заявил, что российские войска не сосредоточили "ударную группировку" возле Золочевской громады Харьковской области (к северо-западу от Харькова).
Военные аналитики отметили, что переброска российскими военными подкрепления в Харьковскую область указывает на то, что они, вероятно, продолжают уделять приоритет усилиям по отводу украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.
Российские войска, вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после намеченного захвата Волчанска, хотя позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать от российских войск проведения еще одной волны усиленных штурмов в этом районе, чтобы завершить захват города.
ISW продолжает оценивать, что российские силы, вероятно, сдерживают много резервов Северной группировки войск, которая укомплектована элементами 11-го армейского корпуса, 44-го АК и 6-й общевойсковой армии - все части российского Ленинградского военного округа (ЛВО).
Пока эта группировка войск не приблизится к запланированной конечной численности в 50 000-70 000 человек. Но, даже на верхней границе заявленной конечной численности, она не будет иметь необходимой живой силы, для проведения успешной операции по окружению или захвата города Харькова.
Ключевые выводы ISW за 30 мая:
- Президент США Джо Байден, по сообщениям, одобрил изменение политики, которое позволит Украине использовать предоставленное США оружие, в том числе ракеты GMLRS, но не ракеты большей дальности ATACMS, для нанесения ударов по российской территории вблизи границы с Харьковской областью.
- Европейские союзники Украины продолжают заявлять о своей поддержке разрешения Украине использовать оружие, предоставленное Западом, для нанесения ударов по военным целям в России.
- Высокопоставленные украинские военные сообщили, что российские войска перебрасывают силы на север Харьковской области с других участков фронта, что свидетельствует о том, что российские военные продолжают отдавать приоритет усилиям, направленным на то, чтобы оттянуть и закрепить украинские силы на севере Харьковской области.
- Французские официальные лица, по сообщениям, могут вскоре объявить, что Франция направляет в Украину военных инструкторов.
- Западные страны продолжают прилагать усилия для увеличения производства и закупок артиллерийского вооружения для Украины.
- По сообщениям, страны-члены НАТО не имеют достаточных возможностей противовоздушной обороны для защиты членов Альянса в Центральной и Восточной Европе в случае полномасштабного нападения.
- Российское правительство одобрило 30 мая пакет поправок к российскому налоговому кодексу, которые вводят прогрессивную шкалу подоходного налога с 2025 года, в незначительной степени перекладывая часть финансового бремени затянувшейся войны России в Украине на состоятельную российскую элиту.
- Глава России Владимир Путин продолжил усилия по преодолению демографического кризиса в России в рамках внутриполитической инициативы "Год семьи" в 2024 году.
- Российские миротворцы в поддерживаемой Россией самопровозглашенной республике Приднестровье в Молдове, по сообщениям, проводят месячную несанкционированную проверку своей бронетехники и могут осуществить дальнейшие провокации в ближайшие месяцы.
- Украинские войска недавно продвинулись вперед возле Волчанска, а российские войска - возле Часов Яра, Авдеевки, Донецка и на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Россия сформировала новый неназванный десантно-штурмовой полк, который базируется в оккупированном Крыму и сейчас действует на запорожском направлении.