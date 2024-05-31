Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: ПВО сбила все цели

В ночь на 31 мая российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Предварительно ПВО сбила все враждебные цели. В то же время из-за падения обломков произошел пожар.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте действуют оперативные службы.

Предварительно, без жертв. Информация уточняется.

Позже в КМВА добавили , что пожаром повреждено: частное домовладение СТО, автомойка, 6 легковых авто и складское помещение. Горело на площади примерно 120 м2.