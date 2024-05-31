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Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: ПВО сбила все цели
В ночь на 31 мая российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Предварительно ПВО сбила все враждебные цели. В то же время из-за падения обломков произошел пожар.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
По имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте действуют оперативные службы.
Предварительно, без жертв. Информация уточняется.
Позже в КМВА добавили , что пожаром повреждено: частное домовладение СТО, автомойка, 6 легковых авто и складское помещение. Горело на площади примерно 120 м2.