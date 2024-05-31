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ПВО сбила крылатую ракету и четыре "Шахеда" – Воздушные силы
В ночь на 31 мая россияне атаковали ракетами и беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету в Киевской области и четыре "Шахеда".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Войска РФ атаковали Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ, Киев – крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области РФ, а также совершил пуски четырех ударных БПЛА типа Shahed-131/136 района Ейска (РФ).
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожены четыре "Шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатая ракета "Искандер-К" на Киевщине", – говорится в сообщении.