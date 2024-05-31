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РФ потеряла в Украине еще почти 1400 военных и 39 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1390 военных, 55 беспилотников, 39 артсистем, 18 танков и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 507 650 (+1 390) человек,
- танков − 7 728 (+18) ед,
- боевых бронированных машин − 14 935 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 13 140 (+39) ед,
- РСЗО − 1 088 (+0) ед,
- средств ПВО − 815 (+0) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 587 (+55) ед,
- крылатых ракет − 2 229 (+7) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 905 (+56) ед,
- специальной техники – 2 164 (+11) ед.