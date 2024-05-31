РФ потеряла в Украине еще почти 1400 военных и 39 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1390 военных, 55 беспилотников, 39 артсистем, 18 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили: