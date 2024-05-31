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РФ потеряла в Украине еще почти 1400 военных и 39 артсистем – Генштаб

РФ потеряла в Украине еще почти 1400 военных и 39 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1390 военных, 55 беспилотников, 39 артсистем, 18 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 507 650 (+1 390) человек,
  • танков − 7 728 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 935 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 13 140 (+39) ед,
  • РСЗО − 1 088 (+0) ед,
  • средств ПВО − 815 (+0) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 587 (+55) ед,
  • крылатых ракет − 2 229 (+7) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 905 (+56) ед,
  • специальной техники – 2 164 (+11) ед.

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