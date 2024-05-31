В Пентагоне не подтверждают изменение позиции США относительно ударов по России

Министерство обороны США по-прежнему не разрешает Украине наносить удары предоставленным США оружием по целям на территории России. Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах ее границ", считают в Пентагоне. Об этом заявила на брифинге спикер Пентагона Сабрина Сингх, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Брифинг представительницы Минобороны США прошел 30 мая в 21:30 по Киеву.

"Наша политика не изменилась. Наша помощь, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем нападения внутри России" , - сказала Сингх в ответ на вопрос, действительно ли министерство рассматривает возможность дать Украине такое разрешение.

Также она отметила, что Пентагон "верит, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, напрямую влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России".

Разрешение США на удары по РФ

Вчера, 30 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что администрация президента США Джо Байдена может позволить Украине наносить удары американским оружием по территории РФ.

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВРУ Егор Чернев заявил, что США могут предоставить Украине тайное разрешение на использование американского оружия для ударов по России.

В The Washington Post появилась информация со ссылкой на источник о том, что США не ставят ограничений на использование Украиной поставляемых США средств ПВО для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".