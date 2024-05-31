В российском Татарстане закрыли небо над аэропортами из-за беспилотников

На территории субъекта РФ республики Татарстан заметили беспилотники, в столице республики – Казани – раздается сирена, закрытое небо, проводится эвакуация работников ряда предприятий. Об этом пишут российские пропагандистские издания РБК и "РИА Новости", а также Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.

"Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация" , - отметили в "РИА Новости".

Причины этого пропагандисты не называют, однако российские Telegram-каналы публикуют фото и видео беспилотников в небе над Татарстаном.

Сообщается, что в столице республики раздается сирена.

Местные жители сообщили, что сотрудники ряда предприятий были эвакуированы.

Люди на видео говорят, что видели по меньшей мере два дрона, мол "был один бабах и второй летит".

Telegram-каналы не уточняют, где видели беспилотники. Но в Татарстане Россия производит дроны-камикадзе "Шахед". Особая экономическая зона РФ "Алабуга" расположена в 200 км к востоку от Казани, недалеко от Елабуг и Нижнекамска.