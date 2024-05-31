В Минобороны Германии заявили, что рассмотрят вопрос разрешения на удары по РФ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия будет рассматривать вопрос разрешения Украине избивать немецким оружием по территории России. Об этом Писториус сказал на совместном с украинским коллегой Рустемом Умеровым брифинге в Одессе, сообщает Укринформ.

Комментируя дискуссии о разрешении Украине использовать на территории России немецкое оружие, глава немецкого оборонного ведомства отметил, что, во-первых, канцлер ФРГ Олаф Шольц "однозначно" сказал, что немецкое оружие можно применять в "пределах международного права".

Писториус также отметил, что двусторонние договоры существуют "не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить некие "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо".