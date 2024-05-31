Франция официально отказалась приглашать РФ на годовщину высадки союзников в Нормандии

Франция не будет приглашать представителя России на мероприятия к 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны. Это подтвердил Елисейский дворец. Со ссылкой на AFP, сообщает Европейская правда.

В коротком комментарии канцелярии президента Франции говорится, что для приглашения российской делегации "не сложились условия, учитывая захватническую войну, которую Россия ведет против Украины, и которая усилилась в последние недели".

Ранее об этом со ссылкой на источники сообщало агентство Reuters.