Столтенберг: Украина должна наносить удары по РФ, чтобы защищаться
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на праве Украины наносить удары по российской территории и говорит, что все больше союзников соглашаются с этим, сообщает Европейская правда.
По словам генсека Альянса, после начала полномасштабного российского вторжения Украина имеет безусловное право защищаться с помощью ударов по российской территории.
"Украина имеет право на самооборону и это включает удары по целям на территории России. Это становится еще более насущным, на фоне открытия нового фронта (в Харьковской области, – ред.)", – пояснил он.
Столтенберг подчеркнул, что его убеждение связано с тем, что удары ВСУ по России имеют оборонительный характер.
"Украина должна иметь право наносить ответные удары, чтобы защищаться", – отметил генсек, отдельно отметив, что для эффективной защиты Украина должна использовать новейшее натовское оружие.
Генеральный секретарь также напомнил, что все больше государств-членов НАТО дают разрешение Украине на использование своего оружия, но отказался вдаваться в детали того, какие условия выдвигаются при этом для ВСУ.
"Мы ожидаем, что это (удары по России, – ред.) будет осуществляться ответственно", – пояснил он.
Как сообщалось, ключевые государства НАТО скорректировали свою позицию за последние дни. В частности, Белый дом одобрил удары по России, но с ограничениями. Германия сообщила, что рассмотрит вопрос разрешения бить ее оружием по РФ.