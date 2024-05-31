В ISW прокомментировали разрешение Байдена на ограниченные удары по территории России

Из сообщений американских СМИ о якобы предоставленном Украине администрацией Джо Байдена ограниченном разрешении на нанесение ударов по целям на территории РФ, непонятно, насколько далеко это разрешение будет распространяться в Белгородской области и будет ли касаться вообще Курской и Брянской областей. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Вчера ряд американских СМИ со ссылкой на источники среди чиновников США сообщили, что президент США Джо Байден одобрил изменение политики, которая позволит Украине использовать предоставленное США оружие, включая ракеты GMLRS, но не ракеты ATACMS большего радиуса действия, чтобы наносить удары по "целям встречного огня" против российских сил, атакующих на севере Харьковской области.

По данным The New York Times, о снятии ограничений для Украины Байдена просил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Непонятно, насколько далеко в Белгородской области США позволяют украинским силам наносить удары из оружия, предоставленного США, позволят ли Украине нанести удары по сосредоточению российских сил и техники в Курской и Брянской областях" , - говорится в отчете ISW.

В Институте отметили, что российские военные цели за пределами непосредственной границы с Харьковской областью также являются законными военными целями, и продолжающиеся ограничения на способность Украины наносить удары по целям в других местах России препятствуют способности Украины защищаться от российской агрессии.

Россия все еще пользуется определенными недоступными для Украины местами, из которых оккупанты могут прикрывать военные силы, прежде чем они подойдут достаточно близко к Харькову или войдут в другие части Украины. Россия будет продолжать выигрывать от любого места, пока западные государства будут продолжать налагать ограничения на способность Украины защищать себя.

ISW продолжает настаивать, что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России из предоставленного Соединенными Штатами оружия.