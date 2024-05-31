В правительстве рассказали, когда в "Дія" заработает бронь от мобилизации

Бронирование работников будет доступно на портале "Дія". Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на ежегодной конференции Forbes «Гроші для перемоги», сообщает Новое время.

Разработкой постановления о механизме электронного бронирования, по словам Черногоренко, занимаются Минцифры и Минэкономики. После принятия документа, работодатели смогут быстро забронировать своих работников без дополнительных визитов в ТЦК.

В апреле Forbes получил проект будущего постановления, однако тогда отмечалось, что над ним работает правительство. Согласно ему чиновники хотели отказаться от бумажного формата бронирования и перевести процедуру в электронный.

Концепция бронирования, согласно проекту постановления, должна остаться неизменной — бронированию подлежат 50% военнообязанных работников предприятий, признанных критически важными для экономики страны. Организация может забронировать более половины сотрудников, если аргументирует эту потребность. Какие сведения работодатель должен предоставить для этого — в документе не указывалось.

Согласно информации, которую получили журналисты из текста проекта постановления, руководитель предприятия (или уполномоченное им лицо) должен пройти идентификацию в "Дія" и подать перечень сотрудников для бронирования в произвольной форме, а также информацию о компании.

Перечень работников для бронирования должен содержать следующие данные об указанных в нем лицах:

фамилия, имя и отчество;

паспортные данные;

идентификационный код;

состав военнообязанного (рядовой, сержантский, старшинский или офицерский);

номер военно-учетной специальности;

тип военно-учетного документа (серия и номер при наличии);

отметка о должности руководителя или заместителя руководителя предприятия.

К данным о предприятии отнесли:

полное название;

адрес;

ЕГРПОУ.

После этого руководитель организации утверждает перечень электронной подписью. Далее данные сверяются с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. В случае успешной проверки в реестре сразу формируется отметка о брони, а в "Дія" — соответствующий сертификат.

По словам Екатерины Черногоренко электронное бронирование начнет работать, когда будет утверждено соответствующее постановление.

«Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели… для коллег, чтобы „докрутить“ функционал, и мы запустимся» , — заверила она.

Отсрочка на основании бронирования работника будет длиться шесть или один месяц. На один месяц бронировать будут только раз при условии обнаружении незначительных различий между представленной руководителем информацией и той, что есть в реестре Оберіг. За это время человек должен обновить данные в ТЦК или в ЦНАП, или через приложение Резерв+. После уточнения данных можно будет забронировать работника на шесть месяцев.

Действие может заблокировать подачу списка работников на бронирование, если:

компания превысила лимиты по количеству забронированных сотрудников;

организация не уточняла данные о количестве военнообязанных в территориальном центре комплектования;

у сотрудников имеются незакрытые административные производства о нарушении мобилизационного законодательства.

Бронирование будет аннулироваться в случае: