РФ пытается обострить ситуацию на южном фронте Украины – ВСУ

Возможно обострение ситуации на Южном направлении – россияне некоторое время накапливали ресурсы и пытаются обострить ситуацию накануне Глобального саммита мира. Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, сообщает Лига.net.

По его словам, ситуация на Южном (Таврическом) направлении остается "достаточно сложной" – также усматривается возможное обострение ситуации на Ореховском и Днепровском направлениях.

"Враг некоторое время накапливал некоторые ресурсы и сейчас пытается накануне Саммита мира, организуемого Украиной, традиционно для своей страны обострить ситуацию на фронте. Мы это наблюдали уже неоднократно – могу напомнить вам по случаю, как во время переговоров в Стамбуле российские оккупанты ударили крылатой ракетой "Калибр" по зданию областной государственной администрации в Николаеве, когда погибли 37 человек" , – отметил Плетенчук.

Спикер пояснил, что такие действия – стала практика для россиян, когда начинаются разговоры о мире или способах разрешения конфликта, поскольку интерес захватчиков только один – заставить Украину к капитуляции.

Соответственно, при таких условиях, оккупанты сразу начинают усиливать давление вдоль линии фронта – и сегодняшняя ситуация не стала исключением, рассказал военный.