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Сырский обсудил с председателем Комитета начальников штабов США потребности ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вторично через месяц провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, в ходе которого обсудили потребности украинских военных на фронте.
Об этом говорится в сообщении главкома в Facebook.
"Обсудили насущные потребности украинской армии с учетом оперативной обстановки на фронте и стратегических задач Украины", – говорится в сообщении.
Сырский сообщил, что поблагодарил собеседника за военно-техническую помощь от США: боеприпасы, управляемые ракеты и инженерную технику.
"Каждая единица военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров", – добавил он.