Сырский обсудил с председателем Комитета начальников штабов США потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вторично через месяц провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, в ходе которого обсудили потребности украинских военных на фронте.

Об этом говорится в сообщении главкома в Facebook.

"Обсудили насущные потребности украинской армии с учетом оперативной обстановки на фронте и стратегических задач Украины" , – говорится в сообщении.

Сырский сообщил, что поблагодарил собеседника за военно-техническую помощь от США: боеприпасы, управляемые ракеты и инженерную технику.