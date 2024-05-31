Литва готова отправить военных в Украину для тренировок – премьер

Литва готова направить свой военный контингент для помощи в подготовке войск на украинской территории. Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает Европейская правда.

По ее словам, Литва готова отправить свои войска для тренировок в Украину в сотрудничестве с другими заинтересованными странами.

Шимоните напомнила, что Литва помогала с учениями украинских военных еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, и между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.

"И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будем тренировать их (украинских солдат. – Ред.) также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать" , – сказала литовский премьер.

Шимоните подчеркнула, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против РФ отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.