Оккупанты на юге заставляют воевать жителей захваченных территорий – ВСУ

Россияне смогли накопить некоторые ресурсы на юге благодаря уменьшению количества атак раньше, используют против Украины своих военных, зэков, а также незаконно мобилизованных местных жителей из оккупации. Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, сообщает Лига.net.

По его словам, россияне смогли накопить некоторые ресурсы на юге – была "небольшая пауза", когда было меньше атак, и теперь оккупанты пытаются выполнить приказы своего руководства.

Соответственно, на юге оккупанты задействуют "очень разнообразные" ресурсы личного состава – в частности, это и военные оккупационной армии, и заключенные из российских тюрьм, отметил Плетенчук.

К тому же на направлении россияне принудительно заставляют воевать местных жителей с временно оккупированных территорий, отметил он.