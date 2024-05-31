Заместитель Министерства по делам ветеранов Сивак подала в отставку

Оксана Сивак, которая была назначена заместителем министра по делам ветеранов по вопросам европейской интеграции в 2023 году, объявила, что уходит с должности. Об этом заявила Сивак в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда я шла на эту должность, то видела много насущных вопросов, которые должно было решить Министерство. Многие из них нам удалось реализовать - были проведены встречи с международными партнерами из Великобритании, США, Франции, Дании, Швейцарии, Польши, налажено сотрудничество с нашими международными партнерами и их представительствами в Украине", - отметила она.

По словам Сивак, за этот период заключено два Соглашения о международной технической помощи, а именно:

с германским GIZ начат проект "Гендерно-чувствительные подходы к ментальному здоровью и психосоциальной поддержке в Украине" на сумму 5.6 млн евро;

с IREX продлен проект "Украинский фонд быстрого реагирования" на дополнительную сумму финансирования более 6,5 млн евро.

Сивак рассказала о результатах своей работы на должности

"Мы организовали первый Саммит по результатам которого было подписано три меморандума о сотрудничестве с международными организациями, по развитию реабилитации для ветеранов, а также по созданию сети центров психологического, физического и спортивного восстановления ветеранов.

Мы открыли Бородянский ЦСПР и концептуально изменили подходы к созданию ветеранских пространств, как мест, созданных в первую очередь для ветерана, мест, где ветеран сможет провести досуг в кругу своих побратимов, получить психологическую помощь и поддерживать свое физическое состояние в адаптивных спортзалах" , - пишет уже бывшая заместитель министра,

Также за это время, в Министерстве ветеранов наладили диалог с общественностью, которая была активно привлечена к наработке проекта закона "Об основных принципах ветеранской политики в Украине".

"Благодаря нашей команде началась практическая реализация Постановления "Некоторые вопросы оказания психологической помощи ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц", началось наполнение Реестра субъектов оказания психологической помощи ветеранам и членам их семей, были предоставлены и возмещены первые услуги по психологической помощи.

Благодаря совместной работе нашей команды с Минздравом, НСЗУ, Минреинтеграции, Минобороны - ветераны получат новую услугу, до сих пор не предусмотренную Программой медицинских гарантий - плановую стоматологическую помощь" , - отметила Сивак.

По словам Сивак, ее приоритетом было и есть "привлечение ветеранов к работе Министерства, к наработке стратегических документов, ведь главный мой принцип - не делать ничего для вас, без вас".

"Сейчас пришло время перемен, впереди новый интересный путь, новые вызовы. Я иду туда, где смогу быть еще более полезной, но направление остается неизменным - заботиться о здоровье наших Героев" , - добавила она.

Напомним, в декабре 2023 года Кабинет министров назначил двух заместителей в Министерство по делам ветеранов - Сивак Оксану Васильевну и Токарчук Татьяну Васильевну.