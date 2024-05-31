В Евросоюзе считают санкции против российских олигархов эффективными
Евросоюз продолжит санкционное давление на российских олигархов. Эти меры показали свою эффективность. Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.
Как отметил спецпредставитель, сей час в ЕС обширный список лиц, к которым применены санкции. Для многих олигархов это включало в себя арест их активов, будь то недвижимость, дома, яхты и так далее, заморозку банковских счетов, лишение возможности получать прибыль от принадлежащих им компаний.
"Я имею в виду, что это уже сделано. Мы постоянно обновляем список. Мы, конечно, вводим санкции против многих субъектов в России, которые участвуют в войне, либо в военном аспекте, либо через экономическую поддержку. И это непрерывный процесс", - сказал он.
По его словам, 14-й пакет содержит новый список имен.
"Это оказывает влияние на этих людей. Их банковские счета в Европе заморожены, они не могут поехать в Европу, поэтому это, безусловно, имеет последствия для них, и мы постоянно пересматриваем этот список", - уверен О'Салливан.
Санкции ЕС
С марта 2014 года ЕС вводит ограничительные меры в отношении России в ответ оккупацию Крыма (2014 год) полномасштабное вторжение в Украину (2022 год)
Эти меры призваны ослабить экономическую базу России , лишив ее важнейших технологий и рынков и значительно ограничив ее способность вести войну
Ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, применяются в общей сложности к более чем 2100 физическим и юридическим лицам.
Сейчас в ЕС готовят новый 14-й пакет, который будет согласован до того, как Будапешт займет председательство в ЕС в июле.