В Евросоюзе считают санкции против российских олигархов эффективными

Евросоюз продолжит санкционное давление на российских олигархов. Эти меры показали свою эффективность.﻿ Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Как отметил спецпредставитель, сей час в ЕС обширный список лиц, к которым применены санкции. Для многих олигархов это включало в себя арест их активов, будь то недвижимость, дома, яхты и так далее, заморозку банковских счетов, лишение возможности получать прибыль от принадлежащих им компаний.

"Я имею в виду, что это уже сделано. Мы постоянно обновляем список. Мы, конечно, вводим санкции против многих субъектов в России, которые участвуют в войне, либо в военном аспекте, либо через экономическую поддержку. И это непрерывный процесс" , - сказал он.

По его словам, 14-й пакет содержит новый список имен.

"Это оказывает влияние на этих людей. Их банковские счета в Европе заморожены, они не могут поехать в Европу, поэтому это, безусловно, имеет последствия для них, и мы постоянно пересматриваем этот список" , - уверен О'Салливан.

Санкции ЕС

С марта 2014 года ЕС вводит ограничительные меры в отношении России в ответ оккупацию Крыма (2014 год) полномасштабное вторжение в Украину (2022 год)

Эти меры призваны ослабить экономическую базу России , лишив ее важнейших технологий и рынков и значительно ограничив ее способность вести войну

Ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, применяются в общей сложности к более чем 2100 физическим и юридическим лицам.

Сейчас в ЕС готовят новый 14-й пакет, который будет согласован до того, как Будапешт займет председательство в ЕС в июле.