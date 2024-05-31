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Зеленский прилетел в Швецию: подпишет сразу три соглашения о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Стокгольм, где встретится с премьерами Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, а также с президентом Финляндии. Также запланировано подписание трех сделок безопасности.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
"Сегодня я в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа. Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины – должны обеспечить больше систем, совместные оборонные производства – и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру", – говорится в сообщении.
Президент встретится с:
- премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном,
- президентом Финляндии Александром Стуббом,
- премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен,
- премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере,
- премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.
"Мы пообщаемся как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах" , – отметил он.
"Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период", – говорится в сообщении.
Также Зеленский встретится с королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.