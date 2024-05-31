Зеленский прилетел в Швецию: подпишет сразу три соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Стокгольм, где встретится с премьерами Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, а также с президентом Финляндии. Также запланировано подписание трех сделок безопасности.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

"Сегодня я в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа. Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины – должны обеспечить больше систем, совместные оборонные производства – и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру" , – говорится в сообщении.

Президент встретится с:

премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном,

президентом Финляндии Александром Стуббом,

премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен,

премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере,

премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.

"Мы пообщаемся как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах" , – отметил он.

"Сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период" , – говорится в сообщении.

Также Зеленский встретится с королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.