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Партизаны: россияне в Крыму начали восстанавливать бездействующие аэродромы
Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты начали восстанавливать бездействующие аэродромы, боясь новых ракетных ударов. Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
«Агент «АТЕШ» из числа военнослужащих 27-й авиационной дивизии РФ проинформировал о возобновлении Заводского аэропорта в Симферополе. Сообщил, что проводятся работы на взлетно-посадочных полосах, ремонты зданий и перекидание военной техники и людей на территорию аэропорта» , - говорится в сообщении партизан.
Отмечается, что в связи с положительными тенденциями разрушения военных объектов РФ на острове, оккупанты стремительно пытаются восстанавливать заброшенные места, такие как аэродромы Кировское (Феодосия) и Багерово (в районе Керчи).
«Наши агенты внимательно следят за этим и оперативно передают информацию в надежные руки», - добавили в «АТЕШ».