Партизаны: россияне в Крыму начали восстанавливать бездействующие аэродромы

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты начали восстанавливать бездействующие аэродромы, боясь новых ракетных ударов. Об этом сообщает﻿ партизанское движение «АТЕШ».

«Агент «АТЕШ» из числа военнослужащих 27-й авиационной дивизии РФ проинформировал о возобновлении Заводского аэропорта в Симферополе. Сообщил, что проводятся работы на взлетно-посадочных полосах, ремонты зданий и перекидание военной техники и людей на территорию аэропорта» , - говорится в сообщении партизан.

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Отмечается, что в связи с положительными тенденциями разрушения военных объектов РФ на острове, оккупанты стремительно пытаются восстанавливать заброшенные места, такие как аэродромы Кировское (Феодосия) и Багерово (в районе Керчи).