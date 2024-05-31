Украина подтвердила разрешение от США на ограниченные удары по России

Украина подтвердила, что Соединенные Штаты разрешили ограниченное применение своего оружия для ударов по российской территории. Об этом Guardian заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, сообщает Европейская правда.

Он подтвердил появившиеся накануне сообщения в СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории РФ с использованием американского оружия, но только неподалеку от Харьковской области.

"Это значительно усилит нашу способность противодействовать российским попыткам наступать через границу" , – отметил пресс-секретарь президента Украины.

Никифоров указал:

"Мы начали получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании вооружений от США в приграничном с Харьковом регионе".

В свою очередь в интервью Guardian Зеленский дал понять, что Украине нужна возможность использовать "мощное" оружие большой дальности, которое может поражать цели в глубине российской территории – "красную линию", которую Белый дом отказался снять.

Без этого зеленого света, по его словам, другие союзники, такие как Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое дальнобойное оружие.