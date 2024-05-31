Медведев снова пригрозил ядерным оружием за разрешение на удары по РФ
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после разрешений бить западным оружием по территории РФ заявил, что "конфликт с Западом" развивается "по самому плохому сценарию", и в который раз начал угрожать ядерной войной, сообщает Украинская правда.
"Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", – написал Медведев.
Российский чиновник снова начал угрожать странам, которые считают, что Украина может быть их оружием по территории страны-агрессора России.
"Западные страны, которые якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России", – отметил он.
По его словам, Россия считает, что все дальнобойные средства поражения "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО".
"Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli (повод для войны − ред.)… Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта", − в который раз начал угрожать Медведев.
В частности, он снова грозится, что Россия применит ядерное оружие.
"Еще несколько лет назад они (чиновники НАТО − ред.) твердили, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идет война. С применением ТЯО (тактического ядерного оружия − ред.) тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как…заметил президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф", − в который раз повторил угрозы Медведев.