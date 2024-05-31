Медведев снова пригрозил ядерным оружием за разрешение на удары по РФ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев после разрешений бить западным оружием по территории РФ заявил, что "конфликт с Западом" развивается "по самому плохому сценарию", и в который раз начал угрожать ядерной войной, сообщает Украинская правда.

"Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто" , – написал Медведев.

Российский чиновник снова начал угрожать странам, которые считают, что Украина может быть их оружием по территории страны-агрессора России.

"Западные страны, которые якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России" , – отметил он.

По его словам, Россия считает, что все дальнобойные средства поражения "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО".

"Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli (повод для войны − ред.)… Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта" , − в который раз начал угрожать Медведев.

В частности, он снова грозится, что Россия применит ядерное оружие.