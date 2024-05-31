В Воздушных силах отметили необходимость дополнительных ресурсов для отражения атак РФ

Россия продолжает комбинированные воздушные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, поэтому воздушным силам постоянно нужны дополнительные ресурсы для эффективного отражения таких атак. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Укринформ.

"При таком количестве воздушных средств, которое есть у россиян, никогда не бывает достаточно ракет и систем, комплексов, которые могли бы постоянно эффективно противостоять таким комплексным массированным атакам и уберечь прифронтовые города..."

Мы постоянно отмечаем необходимость таких систем, как Patriot, а также средней дальности IRIS-T и NASAMS, которые также эффективно выполняют свои задачи и могут прикрывать Patriot. И, конечно, малого радиуса действия, такие как Gepard, которые прекрасно справляются с «Шахедами» и стали бы эффективным прикрытием для наших инфраструктурных объектов и непосредственно городов» , - подчеркнул Евлаш.

Он добавил, что Украина ожидает большего количества средств от партнеров, которые позволили бы Воздушным силам еще более эффективно противостоять атакам России.