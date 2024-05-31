МИД Китая о Саммите мира: "Трудно участвовать"

Китаю трудно участвовать в саммите мира, который пройдет в Швейцарии, поскольку требования Пекина не были учтены. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин во время пресс-конференции, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отметила Нин, среди требований Пекина было равноправное участие, как России, так и Украины на саммите мира, а также честное обсуждение "всех мирных планов".

Она добавила, что требования являются якобы справедливыми и не направлены против одной из сторон. Впрочем, из-за игнорирования предложений Китая, Пекину "трудно участвовать во встрече".

"Мы проинформировали соответствующие стороны о соображениях и беспокойстве Китая. Мы будем продолжать способствовать миру и переговорам по-своему, поддерживать коммуникацию со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования "украинского кризиса" , - добавила она.

Напомним, Саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. В целом участие примут более 150 стран, среди которых нет Российской Федерации. Стране-террористу позволят посетить уже следующие заседания.