На границе с Сумщиной недостаточно войск РФ для масштабного вторжения - ОВА

На Сумщине есть разведданные о численности врага на границах - ее недостаточно для масштабного вторжения, но ВСУ к этому готовятся. Об этом в Телеграмме сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

"На заседании Совета обороны области военное руководство и силы обороны и безопасности подтвердили, что ситуация контролируемая. Областная администрация владеет разведывательной информацией о расположении сил врага. По данным Генштаба, группировки вблизи границы, которая могла бы осуществить наступление, пока не существует" , - написал Артюх.

Впрочем, он отметил, что в области есть четкое понимание того, что ситуация может быстро измениться. Вооруженные силы готовы к любым вызовам врага.

Глава администрации отметил, что в настоящее время продолжаются работы по обустройству фортификационных сооружений, укреплению линий обороны.

Основные же рубежи – первый и второй – построены раньше, сейчас производится их обустройство и дооборудование, где это необходимо.