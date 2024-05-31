Германия разрешила бить переданным оружием по военным объектам в РФ

Правительство Германии официально подтвердило, что позволяет Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ, учитывая российское наступление в Харьковской области. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Европейская правда.

Согласно его заявлению, Украина может "использовать оружие, предоставленное для этой цели, в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами" – в том числе и оружие, предоставленное Германией.

Речь идет "об освобождении украинской территории", отметил спикер.

Правительство Германии договорилось с Украиной, "что оружие, которое мы поставляем, будет использовано с этой целью в соответствии с международным правом".

В заявлении, в частности, говорится о массированных атаках России в Харьковской области, которые продолжаются уже несколько недель и "готовятся, координируются и осуществляются" с позиций в соседнем приграничном регионе РФ.

"Вместе мы убеждены, что Украина имеет право согласно международному праву защищаться от этих атак" , – добавил Гебештрайт.

Издание Bild напоминает, что Германия передает Украине САУ Panzerhaubitze 2000, а также установки Mars II (аналог американского HIMARS). Учитывая дальность их стрельбы, предполагает издание, речь может идти об ударах вглубь территории РФ на 40 километров.