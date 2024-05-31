Блинкен анонсировал "мощный пакет" поддержки Украины на Вашингтонском саммите НАТО

На саммите в Вашингтоне, где будут отмечать 75-летие НАТО, будет предоставлен очень мощный пакет помощи Украине. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал перед началом неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы примем, думаю, важные решения или, по крайней мере, приблизимся к принятию важных решений накануне саммита (в Вашингтоне – ред.), чтобы завершить не только повестку дня, но и закончить по содержанию саммита. Поэтому я благодарен за возможность быть со всеми моими коллегами из стран НАТО. Вы также увидите очень мощный пакет для Украины. И это тоже будет особенностью саммита» , - сказал Блинкен.

По его словам, в Вашингтоне 9 июля НАТО будет праздновать 75-летие успешного Альянса в истории.

«Но еще более важно то, что мы делаем для подготовки Альянса, укрепления Альянса на следующие 75 лет. И я думаю, что после саммита вы увидите очень, очень мощную повестку дня и обязательство ее реализовать. Опять же, Альянс сейчас сильнее, больше, имеет лучшие ресурсы и отвечает цели, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего дня» , - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США также поблагодарил Генсека НАТО Йенса Столтенберга за лидерство в сложные для Альянса годы.

Как сообщалось, 9-11 июля в Вашингтоне состоится юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию создания Альянса.

Сегодня в Праге продолжается двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел НАТО, главными темами которой будут подготовка к юбилейному Вашингтонскому саммиту НАТО, наращивание военной помощи и поддержки для Украины, а также развитие сотрудничества с партнерами Альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

На заседании Европейского Совета в Брюсселе 14-15 декабря 2023 принято историческое решение начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой.