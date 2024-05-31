РФ потеряла 400 млрд евро доходов из-за санкций – представитель ЕС

Санкции стран Запада оказывают огромное влияние на российскую экономику. Кремль потерял 400 млрд евро доходов.﻿ Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"Они серьезно ограничили доходы, доступные для финансирования этой войны. По нашим оценкам, у России примерно на 400 млрд евро меньше, чем было бы, если бы не было санкций" , - сказал он.

Как отметил О'Салливан, то, что раньше было очень здоровым профицитом государственного бюджета в России, теперь превратилось в дефицит: 30% государственных расходов идут на оборону, около 6 или 7 процентов ВВП.

По его словам, важно отметить, что это не просто санкции ЕС, это санкции G7, поэтому мы являемся частью очень большой коалиции наиболее экономически важных стран мира.

Напомним, ЕС ввел 13 пакетов санкций против России в ответ полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Сейчас готовится 14-й пакет, который одобрять до конца июня.

В 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов, или почти треть своих общих расходов. В 2024 году Кремль намереж направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.