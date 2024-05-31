РФ использовала искусственный интеллект для распространения пропаганды против Украины – WP

OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, обнаружил несколько групп из ряда стран, среди которых Россия, Китай и Иран, использующие его ИИ-технологию для попытки повлиять на политический дискурс по всему миру. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет компании, сообщает Укринформ.

OpenAI уже удалил эти аккаунты, связанные с известными пропагандистскими операциями в России, Китае и Иране, среди которых аккаунт ранее неизвестной группы из РФ, которую исследователи компании назвали Bad Grammar.

Именно Bad Grammar использовала технологию OpenAI, чтобы создать приложение, которое могло бы автоматически публиковать сообщения в приложении для обмена сообщениями телеграмм.

Затем компания из РФ использовала технологию OpenAI для создания сообщений и комментариев на русском и английском языках с тезисами о том, что "Соединенные Штаты не должны поддерживать Украину".

Отмечается, что правительства стран, политические партии и группы активистов годами используют социальные сети, чтобы пытаться повлиять на политические процессы в стране.

После беспокойства по поводу российского влияния на президентских выборах США в 2016 году платформы социальных медиа стали уделять более пристальное внимание тому, как разные группы используют их сайты, чтобы склонить избирателей на свою сторону.

Компании-соцсети, как правило, запрещают правительствам и политическим группам скрывать свои усилия, направленные на влияние на пользователей, а политическая реклама должна раскрывать, кто за нее заплатил.