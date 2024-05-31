Дроны СБУ поразили в Крыму российскую РЛС стоимостью $100 млн - СМИ

В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше одного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения «Небо-СВУ» стоимостью около $100 млн. Ссылаясь на источники, сообщает Укринформ.

По данным источников издания, РЛС поразили дроны, являющиеся собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Собеседник агентства сообщил, что эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.