Орбан поддержал Трампа, которого признали виновным по уголовному делу

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в ответ на признание экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу призвал его продолжить свою борьбу накануне президентских выборов в ноябре, сообщает Европейская правда.

Орбан отметил, что знает Дональда Трампа как "человека чести", который на посту президента всегда ставил Америку "на первое место".

"Он пользовался уважением во всем мире и использовал это уважение для развития мира. Пусть люди вынесут свой вердикт в ноябре этого года! Продолжайте бороться, господин президент!" , – написал глава венгерского правительства, имея в виду ноябрьские выборы в США.

Жюри присяжных на суде в Нью-Йорке 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 обвинениям в уголовном деле, связанном с сокрытием информации о внебрачных связях.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.