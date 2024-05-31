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Украина вернула из плена 75 военных и гражданских – Зеленский

Украина вернула из плена 75 военных и гражданских – Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина вернула из плена 71 военного и четырех гражданских.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди военных – бойцы ВСУ и Нацгвардии, а также пограничники.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле.
Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую", – сообщил президент.
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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