Кабмин расширил полномочия Минцифры в сфере электронной идентификации

Правительство приняло постановления о расширении полномочий Минцифры в сфере электронной идентификации, а также изменило требования для создания и проверки усовершенствованных электронных подписей и печатей.﻿ Соответствующее решение принято на правительственном заседании 30 мая, информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации, сообщает ЮрЛига.

Отныне Минцифры будет разрабатывать нормы и стандарты и их техническое регулирование в сферах электронных доверительных услуг и электронной идентификации. Полномочия по развитию этого направления будут четко определены за Минцифры и не будут дублироваться другими государственными органами.

Предоставители электронных доверительных услуг смогут самостоятельно выбирать в пределах каждой услуги, какие именно стандарты они будут применять из перечня, определенного Кабинетом Министров.

Отмечается, что одобрение постановлений ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС и приблизит положение национального законодательства к европейским требованиям в сферах электронной идентификации и доверительных услуг.