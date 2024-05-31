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В МИД Нидерландов заявили, что не против использования Украиной F-16 на территории РФ
Нидерланды не будут возражать против будущего использования Украиной истребителей F-16 над территорией России как средства самозащиты. Об этом заявила глава нидерландской дипломатии Ганке Брюйнс-Слот, прибыв 31 мая во второй день неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге, сообщает Радио Свобода.
«Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип», – сказала глава МИД Нидерландов, страна которой вместе с Данией и Бельгией возглавляет так называемую коалицию F-16 для Украины.
Брюйнс-Слот сказала, что использование западной авиации над территорией России дает Украине статья 51 Устава ООН, которая говорит о праве на самозащиту.
«Это общий принцип, которого мы придерживаемся, и мы, конечно, очень загружены переговорами с американцами, чтобы все F-16 были доступны (Украине). Мы готовы сделать все возможное, чтобы как можно быстрее разрешить F-16 летать в небе Украины», – добавила глава МИД Нидерландов.
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