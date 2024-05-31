Зеленский считает переговоры с Россией ловушкой: Путин не остановится

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мирные переговоры с Россией нереалистичными. Об этом он заявил в интервью The Guardian, сообщает Укринформ.

По словам Зеленского, переговоры с Россией нереалистичны. А мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", поскольку российский лидер Владимир Путин нарушит любое заключенное соглашение, и ему "нельзя верить".

По словам президента, Москва воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы "укрепить свои мышцы на поле боя", и рано или поздно снова нанесет удар.

Зеленский сказал, что война России против Украины похожа на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах, из-за "идеологии русского фашизма". По его мнению, жесткая "методология" Путина была такой же, как и в нацистской Германии, и включала "массовые казни, захоронения и изнасилования".

Украинский лидер отметил, что российские солдаты даже использовали "те же маршруты", что и гитлеровская армия в своей кампании, чтобы захватить Киев и доминировать в стране. Если бы Россия победила в Украине, Путин хотел бы еще больше перекроить границы Европы, напав на другие страны, добавил он.