Комитет Рады поддержал повышение акцизов на топливо: как изменятся цены

Комитет Верховной рады по вопросам финансов поддержал правительственный проект изменений в Налоговый кодекс о приближении законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога.﻿ Об этом сообщил член комитета Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту №11256, Директивой №2003/96/ЕС предусмотрены значительно более высокие, чем в Украине ставки акцизного налога на нефтепродукты.

Проектом установлен график ежегодного увеличения таких ставок с 1 июля 2024 по 31 декабря 2027 (в течение четырех лет).

В итоге с 1 января 2028 года на основные виды горючего предложено установить следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 277 евро за 1000 литров.

В частности, с 1 июля ставки на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Это приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр.

Ставки на дизельное горючее вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Это приведет к подорожанию дизеля на АЗС на 1,95 гривен.

Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро Это приведет к подорожанию дизеля на АЗС на 5,8 гривен.