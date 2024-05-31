На фронте более 40 столкновений, оккупанты активизировались на Харьковщине – Генштаб

В настоящее время общее количество боевых столкновений увеличилось до 42. С начала суток наибольшая активность противника наблюдается в Покровском направлении. В то же время войска РФ несколько активизировались на Харьковском направлении, идет бой близ Волчанска.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 31 мая.

Под огнем вражеской артиллерии на территории российской федерации находились приграничные населенные пункты Басовка Сумской и Клюсы Черниговской областей.

Несколько активизировались захватчики на Харьковском направлении. В настоящее время зафиксировано два боевых столкновения. Из района Белгорода вражеские войска избивали двумя управляемыми авиабомбами по Старице и шестью по Волчанску. Атака окупантов на Старицу отражена. Вблизи Волчанская еще идет бой.

На Купянском направлении отражены четыре штурмовых действия противника неподалеку от Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются у Петропавловки и Новоегоровки.

На Лиманском направлении российские захватчики пытались улучшить положение недалеко от Дибровы. Силы обороны помешали этому. Вражеская атака отражена. Ситуация контролируется. В то же время российские войска нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Северскому (с применением одного КАБ), Дробышевому (с применением двух КАБ) и Новоегоровке (с применением тоже двух КАБ).

На Северском направлении количество боевых столкновений увеличилось до пяти. Враг продолжает атаковать в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки. Удачи нет.

На Покровском направлении российские оккупанты совершили 16 атак на позиции наших войск. Семь атак окупантов отражены в районах Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлового. Еще девять продолжаются вблизи Новоалександровки, Сокола, Прогресса и Невельского.

Три раза с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия на Кураховском направлении. Одну атаку наши защитники успешно отразили. В направлении Красногоровки еще продолжаются бои.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды атаковали в районе Крынок. Удачи не имели.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.