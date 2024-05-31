Зеленский: Разрешение Британии на применение Storm Shadow по РФ не было окончательным

Несмотря на заявление Великобритании о разрешении Украины бить по целям на территории России, стопроцентного разрешения на такие удары не было. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, сообщает Зеркало недели.

«Мы поднимали этот вопрос дважды. Мы не получили подтверждения от него (министра иностранных дел Дэвида Кэмерон)» , — сказал Зеленский, говоря об использовании британских ракет Storm Shadow.

Он добавил, что на самом деле Даунинг-стрит до сих пор ждет американцев.

По мнению Зеленского, окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от «консенсуса», а позиция Вашингтона в этой ситуации является решающей.

Зеленский добавил, что находящиеся в мире западные страны имеют «другие приоритеты» и поэтому не разделяют ощущение экзистенциальной остроты Украины.