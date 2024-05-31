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Зеленский: Разрешение Британии на применение Storm Shadow по РФ не было окончательным
Несмотря на заявление Великобритании о разрешении Украины бить по целям на территории России, стопроцентного разрешения на такие удары не было. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, сообщает Зеркало недели.
«Мы поднимали этот вопрос дважды. Мы не получили подтверждения от него (министра иностранных дел Дэвида Кэмерон)», — сказал Зеленский, говоря об использовании британских ракет Storm Shadow.
Он добавил, что на самом деле Даунинг-стрит до сих пор ждет американцев.
По мнению Зеленского, окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от «консенсуса», а позиция Вашингтона в этой ситуации является решающей.
Зеленский добавил, что находящиеся в мире западные страны имеют «другие приоритеты» и поэтому не разделяют ощущение экзистенциальной остроты Украины.
«Для нас время – это наша жизнь. Если ты не спустишься через минуту в бомбоубежище, то можешь быть мертвым. Поэтому отношение ко времени совсем другое», - отметил он.