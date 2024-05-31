Украина заключила соглашение о сотрудничестве по безопасности с Норвегией

В Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

В этом году Норвегия предоставит Украине минимум 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи. В общей сложности в долгосрочную программу поддержки Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать возможности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

Кроме того, внесет весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и дальше будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия – 15 страна, с которой заключено двустороннее безопасное соглашение на выполнение положений Вильнюсской декларации G7. Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.