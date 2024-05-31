Европу ждет фашистское будущее, если российский диктатор победит, а либеральные демократии не будут сражаться. Ссылаясь на материалы The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

"Рашизм" — это термин, часто используемый для описания зловещей идеологии, лежащей в основе российской кампании геноцида. Поскольку идеология Путина проникла в германскую партию Альтернатива для Германии (АдГ) и Австрийскую партию свободы (АПС), очевидно, что особенная смесь "России" и "фашизма", созданная Кремлем, становится популярным направлением на Западе. Поэтому если Путин победит в Украине, следует ожидать распространения этой токсической идеологии, отмечает историк Томас Клаузен в газете.

Сегодня Запад демонстрирует определенную самоуверенность, напоминающую первые месяцы Второй мировой войны. Более десяти лет после того, как солдаты Путина впервые вторглись в Украину, аннексировав Крым, западные политики все еще пытаются понять тот факт, что российский лидер навязал Западу войну нового типа.

Экономическое и технологическое преимущество НАТО, не говоря уже о ядерном зонте, заставило западных лидеров успокоиться по поводу перспективы победы России — не только в Украине, но и в Европе в целом. Ключ к победе Путин видит не в тотальной войне против НАТО, а в использовании невоенного оружия и подрыве демократических устройств. Короче говоря, Путин победит, когда либеральные демократии лишатся свободы к борьбе — и этот день может быть катастрофически близок, сообщает историк.

Путину уже удалось омрачить публичный дискурс на Западе. В то время как российское государственное телевидение готовит свою внутреннюю аудиторию к войне и геноциду, пропутинские голоса на Западе осуждают как "разжигателей войны" тех, кто хочет поддержать Украину средствами для самозащиты.

Еще одним успехом Путина является привлечение ключевых фигур на Западе. В Германии демократический процесс был скомпрометирован агентами, готовыми выполнить волю "рашизма".

Примером может служить германская партия АдГ. В 2014 году АдГ решительно поддержала НАТО, заявив, что партия "твердо стремится" привязать Германию к Западу. Но уже через несколько месяцев после того, как эти "руководящие принципы" были приняты партийным съездом, зазвучали совсем другие голоса, защищавшие российскую аннексию Крыма. В последующие годы пропутинские позиции стали доминирующими. Партия стала одним из самых надежных голосов Путина в германской политике.

"Успех Путина во влиянии на популистские партии на Западе и, возможно, в их подчинении является одним из его величайших достижений, поскольку его главным призом и открыто провозглашенной целью войны является ликвидация НАТО и Европейского Союза" , — пишет Клаузен.

Путину разрешили безнаказанно сравнивать с землей города, убивать оппонентов (даже на территории НАТО) и мирных жителей. Ни война против Грузии в 2008 году, ни аннексия Крыма в 2014 году и убийство 298 пассажиров рейса MH17 не помешали Западу потреблять российский газ и получать российские деньги.

"До сих пор цену за этот моральный и стратегический провал Западу платили в основном украинцы. Если Путину будет позволено добиться успеха, это, вероятно, поощрит его испытать пределы статьи 5 и усилить гибридную войну, которую он ведет уже десятилетиями" , — считает историк.

Поэтому пора дать возможность либеральным демократиям надежно оградить себя от своих внутренних и внешних врагов. Если Путин победит, Европу ждет фашистское будущее.