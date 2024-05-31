Credit Suisse, банк с почти двухсотлетней историей, прекратил существование

Швейцарская банковская группа UBS Group AG в пятницу, 31 мая, объявила о завершении поглощения бывшего конкурента Credit Suisse Group AG. Об этом говорится на сайте группы, сообщает Лига.Финансы.

"Сегодня Credit Suisse AG была снята с регистрации в Коммерческом регистре кантона Цюрих и прекратила свое существование как отдельное юридическое лицо" , – говорится в заявлении.

UBS AG унаследовала все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты последней.

Гендиректор UBS Серджио Эрмотти заявил о достижении "важной вехи на пути интеграции". Это "критически важное для облегчения миграции клиентов на платформы UBS" и "откроет следующий этап расходов, капитала, финансирования и налоговых льгот".

Через год с момента экстренного поглощения UBS выполнил многое из того, что намеревался сделать, соглашаясь на покупку Credit Suisse, пишет Вloomberg. Компания отделила многие ненужные ей активы, обновила свои руководящие команды и начала объединять отдельные ІТ-системы двух компаний.

Переход к единой промежуточной холдинговой компании в США намечен на 7 июня, а слияние Credit Suisse (Schweiz) AG и UBS Switzerland AG ожидается в третьем квартале 2024 года при условии получения оставшихся разрешений регулирующих органов, отмечается в заявлении банковской группы.

Прекращение деятельности Credit Suisse Group AG как отдельного юридического лица завершает историю банка, сыгравшего центральную роль в истории и развитии Швейцарии. Бывший Schweizerische Kreditanstalt был основан в 1856 году для финансирования строительства железнодорожной сети.

Credit Suisse Group была представлена в 56 странах. Работала в частном и инвестиционном банкинге и управлении активами.

Credit Suisse не торговался как единственное предприятие с 13 июня 2023 года, когда состоялся первый этап завершения слияния. Акции банка были исключены из листинга Швейцарской фондовой биржи и Нью-Йоркской фондовой биржи соответственно.