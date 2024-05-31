Кулеба: Россия использует страх Запада перед эскалацией для того, чтобы ее совершать

Россия давит на НАТО и использует страх Запада перед эскалацией. Об этом в интервью заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, сейчас есть две страны, которые наиболее скептически настроены относительно членства Украины в НАТО.

"И именно там нужно работать с очень простым представлением, которое они имеют, мол, членство Украины в НАТО равно эскалации. Потому что якобы Россия этого точно не простит. Это, в принципе, их логика эскалации.

Но мы видим с начала полномасштабного вторжения, что они постоянно руководствуются этой логикой. Помогают Украине, кстати, очень много, но в ключевых решениях они руководствовались этой позицией. Нельзя давать Украине "Хаймарсы", потому что это эскалация. Нельзя давать "Леопарды", потому что это эскалация.