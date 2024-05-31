Бербок анонсировала передачу Украине еще одного Patriot и 500 млн евро помощи

Германия передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и 500 млн евро помощи, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на встрече лидеров стран НАТО в Праге. Со ссылкой на немецкое правительство, сообщает Лига.net.

Бербок заявила, что Германия передаст Украине дополнительную систему Patriot для усиления защиты неба государства.

Также Берлин передаст Киеву дополнительных 500 млн евро помощи.

"Международное право однозначно: государства, которые подвергаются нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. Наша военная поддержка Украины соответствует этим принципам" , – сказала министр.

Она добавила, что союзники Украины должны придерживаться принципа "один за всех и все за одного" в вопросе поддержки Украины.