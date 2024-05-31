Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства 31 мая, сообщил источник ЭП.

Новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, то есть меньше года.

Произошли изменения для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

до 2000 потребленных кВт в месяц - 2,64 грн/кВт

свыше 2000 кВт в месяц - 4,32 грн/кВт

Напомним:

До принятия сегодняшнего решения обсуждались различные сценарии пересмотра тарифа на электричество.

В частности, Министерство энергетики предлагало применить диферинцйований подход, когда стоимость электричества зависит от объема потребления.

Например, при условии потребления до 100 кВт-ч в месяц стоимость должна была остаться неизменной - 2,64 гривны.

Если потребление превышает 100 кВт-ч, цена должна была вырасти до 4,8 гривны за каждый киловатт-час, начиная с первого.